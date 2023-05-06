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Тренер Козлов: «Зайцев был очень хорошим и целеустремленным парнем, очень любил спорт»

Мария Гусева
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Владимир Козлов, тренер умершего бобслеиста Владимира Зайцева, рассказал, что спортсмен был хорошим и целеустремленным человеком.

5 мая стало известно о смерти Зайцева на 32-м году. Он боролся с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз».

«Печально, что с Володей все так произошло, — цитирует РИА «Новости» Козлова. — Он был очень хорошим и целеустремленным парнем, очень любил спорт и отдавался ему с головой. Я его взял к себе, под ответственность, когда он в легкой атлетике получил травму и уходил из спортивного интерната. Примерно за полгода смог вылечиться, а уже через год был в сборной России. И у меня он с нуля дошел до звания мастера спорта международного класса. В последне время Владимир сам стал тренером, у него уже были ученики, которых он привозил на тестирование в сборную. Он знал, для чего живет и что делает, он был довольно серьезным человеком».

Зайцев был мастером спорта международного класса по бобслею. Он становился победителем и призером юниорского первенства России и призером чемпионата России. Также он был серебряным призером юниорского первенства мира 2014 года.

В последний раз Зайцев выступал на международных соревнованиях за сборную России в январе 2016 года.

Источник: РИА
Сборная России по бобслею
бобслей
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Тренер умершего бобслеиста Зайцева считает, что тот не сумел реализовать свой потенциал