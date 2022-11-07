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Сегодня, 12:08

Хрюнов: «Загитова и Бузова проведут боксерский поединок 9 марта»

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, когда состоится бой между Ольгой Бузовой и Алиной Загитовой
Руслан Минаев
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Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, когда состоится бой между певицей Ольгой Бузовой и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Состоится ли боксерский поединок между Загитовой и Бузовой? Я запланировал дату — 9 марта. Бузова — Загитова — это будет главный бой», — цитирует Хрюнова Legalbet.

Загитова 25 июня провела выставочный поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

Источник: https://legalbet.ru/news/stala-izvestna-data-vozmozhnogo-boksyorskogo-boya/
Алина Загитова
Владимир Хрюнов
Ольга Бузова
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