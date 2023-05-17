В Федерации бокса России объяснили недовольство результатами на чемпионате мира

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала «СЭ» результаты мужской сборной России на чемпионате мира-2023.

— Вы говорили, что мужская сборная выступила хорошо, но могла лучше. Однако ребята и так выступили успешно, учитывая двухгодичный перерыв. Почему такая риторика?

— Потому что мы считаем, что команда была хорошо подготовлена. Мы видели, что в четвертьфиналах были равные бои, была возможность пройти дальше. Здесь было некое разочарование, потому что хотелось бы, чтобы больше человек зашло в финал. Тогда бы у нас уже была другая возможность побороться за золото. Хотелось побольше побороться за золото.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу-2023, который проходил в Ташкенте (Узбекистан). Россияне завоевали 2 золотые и 4 бронзовые награды в турнире.