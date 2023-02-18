Валуев отреагировал на критику Кличко в адрес Баха: «Главные принципы олимпизма он не удосужился изучить»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал высказывание украинского боксера Владимира Кличко.

Ранее Кличко раскритиковала главу МОК Томаса Баха за его намерение разрешить российским спортсменам выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

«Цитата Кличко лишний раз подтверждает, что главные принципы олимпизма он не удосужился изучить. Возможно, не было желания во время занятий большим спортом, а сейчас и подавно. Однако про общие черты он подметил верно. Томас Бах не должен представлять чьи-то определенные интересы. Его задача — защищать олимпийские принципы. Раскрываем-читаем-соответствуем. Глава МОК сам дал возможность думать другим, что может быть иначе», — приводит Sport24 слова Валуева.

В конце января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.