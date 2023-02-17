Пирог — о бойкоте Польшей ЧМ: «От этого решения пострадают польские боксеры, тренеры и болельщики»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что польская ассоциация бокса приняла решение бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира из-за участия в них российских и белорусских спортсменов.

«Польша — представитель антироссийской коалиции, поэтому их решение вполне ожидаемо. Но в первую очередь от него пострадают сами польские боксеры, тренеры и болельщики. Спортсмены готовились, проходили отбор, рассчитывали выступить на чемпионате мира, а за них все решили политики.

Нам же нужно приветствовать позицию Международной ассоциации бокса, которая показала пример другим федерациям, как важно отделять спорт от политики. Понимаю, что возвращение российских боксеров с флагом и гимном на международные соревнования понравилось не всем — в особенности США и странам, поддавшимся откровенной русофобии. Но в данном случае это их проблемы. Нам важно хорошо подготовиться к чемпионату мира и успешно выступить на нем. Здорово, что наши боксеры снова получат шанс проявить себя на высшем уровне. Будем надеяться, что эта тенденция распространится и на другие виды спорта», — сказал Пирог «СЭ».

Ранее от участия в мужском и женском чемпионатах мира отказалась Федерация бокса США и Федерация бокса Великобритании. Международная федерация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года, несмотря на действующие рекомендации МОК, разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран. Мужской ЧМ пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая, женский — в Дели с 15 по 31 марта.