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Сегодня, 20:23

Экс-чемпион мира по боксу Феликс Штурм приговорен к двум годам и четырем месяцам тюрьмы

Руслан Минаев
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Бывший чемпион мира по боксу Феликс Штурм признан виновным в неуплате налогов и нарушении антидопингового закона, сообщает IFL TV. Немецкий боксер приговорен к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Штурм был арестован в 2019 году, но спустя 10 месяцев отпущен под залог.

Немец был чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA, WBO и IBF. Положительная допинг-проба Штурма была вскрыта после поединка с россиянином Федором Чудиновым в 2016 году. В этом поединке немец победил и завоевал пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA.

Бокс
Феликс Штурм
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