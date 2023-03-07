Экс-чемпион мира по боксу Феликс Штурм приговорен к двум годам и четырем месяцам тюрьмы

Бывший чемпион мира по боксу Феликс Штурм признан виновным в неуплате налогов и нарушении антидопингового закона, сообщает IFL TV. Немецкий боксер приговорен к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Штурм был арестован в 2019 году, но спустя 10 месяцев отпущен под залог.

Немец был чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA, WBO и IBF. Положительная допинг-проба Штурма была вскрыта после поединка с россиянином Федором Чудиновым в 2016 году. В этом поединке немец победил и завоевал пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA.