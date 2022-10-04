Магомед Исмаилов и Александр Илич проведут боксерский бой 7 октября в Москве

7 октября в Москве российский боец ММА Магомед Исмаилов проведет бой по правилам бокса с сербом Александром Иличем на турнире промоушена PRAVDA. Их поединок станет главным событием вечера на арене Большого Московского цирка.

Онлайн-трансляция боя Исмаилов — Илич будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию поединка покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

36-летний Исмаилов провел первый бой по правилам бокса 26 февраля против нигерийца Оланреваджу Дуродолы в суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин одержал победу над соперником единогласным решением судей. На счету Исмаилова в ММА — 17 побед, три поражения и одна ничья.

У 33-летнего Илича в ММА — 14 побед и 5 поражений. 26 августа 2022-го серб техническим нокаутом победил россиянина Александра Шлеменко на турнире RCC 12.