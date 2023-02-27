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Сегодня, 18:34

Поветкин пожелал Гассиеву победы в бою с Балогуном

Мария Гусева
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Боксер Александр Поветкин рассказал, что будет болеть за Мурата Гассиева в поединке с американцем Майком Балогуном.

«Можно сказать, он многое сделал, был чемпионом. Только у него в последнее время все зависит от того, как он вошел в форму, как он себя чувствует. Наверное, от него все зависит. Но боец очень сильный», — цитирует РЕН ТВ Поветкина.

Он также считает, что у Гассиева все получится, и желает бойцу только победы.

3 марта в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Гассиев, известный как Железный Осетин, подерется с непобежденным американским бойцом Балогуном.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.

Источник: РЕН ТВ
Александр Поветкин
Мурат Гассиев
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