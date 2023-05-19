Альварес готов обойти запрет для проведения поединка с Биволом

Мексиканский боец Сауль Альварес может обойти запрет Всемирного боксерского совета (WBC) и провести поединок против россиянина Дмитрия Бивола в другом весе.

«У нас есть варианты. Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию. Или промежуточный вес», — приводит ТАСС слова представителя Альвареса.

18 мая сообщалось, что Всемирный боксерский совет не будет санкционировать реванш между Альваресом и Биволом, если команды боксеров договорятся о проведении поединка во второй средней весовой категории.

На счету 32-летнего Бивола 21 победа и ни одного поражения. В активе 32-летнего Альвареса 58 побед, 2 поражения и 2 ничьи.