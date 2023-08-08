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Сегодня, 18:33

Американский боксер Джонсон изменил свое имя в честь Путина

Мария Гусева
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Американский боксер Кевин Джонсон рассказал, что изменил свое имя в честь президента РФ Владимира Путина.

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя, — цитируют «Известия» боксера. — Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский».

В апреле 43-летний Джонсон попросил у Владимира Путина паспорт и гражданство РФ.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксер, за свою карьеру он подрался с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.

18 августа Джонсон проведет поединок с российским боксером Марком Петровским в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Источник: Известия
Бокс
Кевин Джонсон
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