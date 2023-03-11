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Сегодня, 15:08

Джонсон: «В течение всего боя я буду играться с Дациком и заставлю его признать мою мощь»

Мария Гусева
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Американский боксер Кевин Джонсон поделился ожиданиями от поединка с российским бойцом Вячеславом Дациком.

«Я очень крепкий, умный, быстрый, ловкий, искусный, умелый. Я довольно одаренный боксер, — цитирует РЕН ТВ Джонсона. — Я собираюсь показать зрителям перерождение Мухаммеда Али. В течение всего боя я буду играться с Дациком и заставлю его признать мою мощь».

Поединок между Дациком и Джонсом состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 31 марта. Бой пройдет на арене «Динамо» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

В соглавном бою Павел Шульский встретится с бойцом из Бразилии Данило Сузартом.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Вячеслав Дацик
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