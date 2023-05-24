Барри Макгиган: «Леннокс Льюис в свои лучшие годы уничтожил бы Фьюри»

Экс-чемпион WBA и член Зала славы Барри Макгиган (32-3) заявил, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) уверенно прошел бы чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Я никого не критикую, но я знаю, что Леннокс Льюис уничтожил бы Фьюри, — написал Макгиган в соцсетях. — Сравните их резюме, и у вас не останется сомнений. Это факты. Фьюри никоим образом не может быть лучше Леннокса Льюиса, ни за что.

Тайсон Фьюри не такой сильный соперник, каким был Леннокс Льюис в его лучшие годы. Леннокс избил бы Фьюри и нокаутировал бы его в чемпионских раундах».

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Поединок состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.