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Сегодня, 17:55

Хатаев: «За два года хочу добраться до титула чемпиона мира»

Алина Савинова
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Российский боксер Имам Хатаев заявил, что выступление на чемпионате мира-2023 стало последним в его любительской карьере. Спортсмен намерен перейти в профессионалы.

«Сейчас планирую немного передохнуть и возобновить подготовку к четвертому поединку. Насколько знаю, переговоры уже ведутся. Точную дату не могу сказать, но ориентировочно рассчитываю подраться в июле. За два года хочу добраться до титула чемпиона мира», — приводит RT слова Хатаева.

Также спортсмен отметил, что в ближайшем будущем планирует выступать только за границей.

28-летний Хатаев является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, бронзовым призером чемпионата мира-2023, а также трехкратным чемпионом России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1151030-hataev-chm-boks-professional-karera
Бокс
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