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Сегодня, 10:28

Бивол может провести бой с Бетербиевым в июне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В команде чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола рассказали, что боец может летом провести объединительный поединок против Артура Бетербиева.

«Один из вариантов — бой против Бетербиева в июне. Но мы не уверены, что Артур будет готов к этой дате. Также есть возможность проведения защиты титула против Буатси и реванш против Альвареса в сентябре», — приводит слова представителя команды Бивола ТАСС.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Источник: https://tass.ru/sport/17113701
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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