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Сегодня, 20:26

Бивол объяснил, почему их поединок с Бетербиевым до сих пор не состоялся

Мария Гусева
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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол высказал мнение, почему до сих пор не состоялся бой с Артуром Бетербиевым.

«С Саулем мы также долго, три-четыре года, договаривались. Камнем преткновения обычно является сотрудничество с разными промоутерскими компаниями. Это основная сложность, — цитирует RT Бивола. — С Артуром у нас такая же ситуация. Ничего не могу сказать про команду Артура. Что касается моего менеджера, он общался с представителями Top Rank и каждый раз получал ответ: «У нас достаточно бойцов, с которыми мы хотим организовать встречу Бетербиеву». У них свое видение относительно продвижения боксера. Но некоторое время назад их позиция была оправданна. Бывший обладатель пояса WBO Джо Смит-младший также выступал под их эгидой, и устроить объединительный поединок было достаточно просто. По крайней мере, я так вижу ситуацию».

Он также сообщил, что представители Бетербиева считают, что бой будет неинтересен широкой публике.

«Да, были именно такие разговоры. Но думаю, в Top Rank изменят свое мнение. Возможно, после следующего боя или через один, потому что пояса в любом случае надо объединять. Но это мое мнение, а промоутеры смотрят на ситуацию иначе, опираются на цифры. Опять же, если организовывать бой Бивол — Бетербиев, где он должен быть, на каком канале? Все непросто. Но надеюсь, это все-таки произойдет и они договорятся», — добавил он.

Бетербиев следующий бой проведет против Энтони Ярда (22-2) 28 января 2023 года на «Уэмбли», Великобритания.

Источник: RT
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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