Боб Арум назвал бойца, с которым подерется Ломаченко в случае победы над Хейни

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что экс-чемпион мира Василий Ломаченко (17-2) в случае победы над абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (28-0) встретится с чемпионом мира по версии WBO во второй весовой категории Шакуром Стивенсоном (19-0).

«Шакур Стивенсон проведет элиминаторный бой по версии WBC. Если Хейни побьет Ломаченко, то он, скорее всего, поднимется в другую весовую категорию. А если Ломаченко побьет Хейни, то он останется в легком весе и сразится с Шакуром. Это будет великая битва», — сказал Арум iD Boxing.

Ломаченко победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Хейни во второй раз победил Джорджа Камбососа (20-2) единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне, Австралия.