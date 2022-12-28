Барри Макгиган: «Леннокс Льюис уничтожил бы Фьюри»

Макгиган уверен, что Леннокс Льюис в расцвете сил без труда бы справился с Тайсоном Фьюри

Знаменитый британско-ирландский боксер и промоутер Барри Макгиган (32-3) уверен, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) в расцвете сил без труда бы справился с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Я уверен, что Леннокс Льюис уничтожил бы Фьюри. Сравните их соперников. Их даже нельзя сравнивать», — приводит слова Макгигана Boxing Social.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Льюис завершил карьеру в 2003-м году. Он стал первым за 50 лет действующим чемпионом мира в супертяжелом весе, принявшим такое решение.