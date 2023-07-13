Бой Ковалева против Рамиреса не состоится

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) рассказал, что бой с мексиканским экс-чемпионом Хильберто Рамиресом не состоится.

«Когда менеджер объявил мне о бое против Хильберто Рамиреса, я обрадовался как дитя и принял этот вызов, несмотря на то что у нас была запланирована семейная поездка в Колумбию. Я проводил свою семью в Колумбию, так как все уже было оплачено, а сам начал подготовку к бою 19 августа. День за днем я тренировался и готовился к бою, а сегодня утром мне позвонил менеджер и сообщил, что бой отменяется, так как они очканули со мной боксировать», — написал Ковалев в социальных сетях.

Ковалев в прошлом бою победил Тервела Пулева (16-1) единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93) в мае 2022-го. Для Ковалева этот бой был дебютным в первом тяжелом весе.