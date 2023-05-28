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Сегодня, 10:59

Фьюри предложил Джошуа подраться в сентябре на «Уэмбли»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что отправил экс-чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) контракт на бой.

«Несколько дней назад я отправил официальное предложение [Энтони Джошуа] на бой в сентябре [на стадионе „Уэмбли"]. Это тот бой, который хотят увидеть все, включая меня. Давай, Эй Джей, дадим миру то, что он хочет увидеть. На этот раз я не собираюсь записывать миллион [видео] и продолжать оказывать давление. Теперь мяч на твоей стороне», — написал Фьюри в Twitter.

Промоутер Джошуа, Эдди Хирн, ответил, что Джошуа не воспринимает слова Фьюри всерьез.
«Никакого контракта мы не получали, так что я не знаю, о чем он говорит, — сказал Хирн в интервью Boxing Social. — Вчера я говорил с Эй Джеем, и он сказал: «Разве Фьюри не дерется с Джеем Опетаей или Демси Маккином? У него же следующий бой в Австралии».

Эй Джея планирует подраться в августе, а потом в декабре [с Деонтеем Уайлдером]. Если эти планы сорвутся, то, конечно, мы рассмотрим предложение Тайсона Фьюри. Но Эй Джей не воспринимает его [Фьюри] слова всерьез».

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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