0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:00

Тим Цзю — Тони Харрисон: как смотреть прямую трансляцию боя в России

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Тим Цзю.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

В ночь на 12 марта на арене Qudos Bank Arena в Сиднее (Австралия) пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе между австралийцем с российскими корнями Тимом Цзю и американцем Тони Харрисоном.

Поединок начнется около 06.00 по московскому времени.

В прямом эфире бой можно будет смотреть на федеральном спортивном телеканале, канале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Профессиональный рекорд 28-летнего Цзю — 21 победа и ни одного поражения. 15 боев он завершил досрочно. Профессиональный рекорд 32-летнего Харрисона — 29 побед (21 нокаутом), три поражения и одна ничья.

Тим Цзю и&nbsp;Тони Харрисон. Тим Цзю против Харрисона, бой за звание чемпиона мира по версии WBO: основная информация

Бокс
Тим Цзю
Тони Харрисон
0
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: видеообзор боя UFC 280
Ян — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 280
Оздемир — Крылов: видеообзор боя UFC 280
Нурмагомедов — Омаргаджиев: видеообзор боя UFC 280
Олейник — Латифи: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Борщев — Дэвис: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA