Деонтей Уайлдер назвал Фьюри читером: «Я терпеть не могу его»

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) обвинил чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) в мошенничестве, однако не уточнил, в чем именно провинился «Цыганский король».

«Многие говорят о бое с Фьюри, но для всего есть время и место. Я терпеть не могу этого ублюдка. Он знает, в чем дело. Он — читер. Я многое о нем знаю. И не только я», — сказал Уайлдер ES News.

Фьюри в первом бою с Уайлдером дважды упал в нокдаун, однако смог довести бой до ничьи. Поединок состоялся в 2018-м. Во втором бою Уайлдер потерял титул WBC, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в 2020-м. В трилогии, которая состоялась в 2021-м, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде.