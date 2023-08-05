Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

5 августа, 15:49

Диллиан Уайт сдал положительный допинг-тест, его реванш с Джошуа отменен

Иван Торопцев
Корреспондент
Диллиан Уайт.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Британский боксер Диллиан Уайт (27-3) сдал положительный допинг-тест, его поединок с соотечественником Энтони Джошуа (29-3) отменен, сообщает промоутерская компания Matchroom.

«В связи с этими обстоятельствами бой Уайта и Джошуа будет отменен, будет проведено полное расследование ситуации. Более подробную информацию мы сообщим позднее», — говорится в заявлении Matchroom.

Поединок между Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа должен был состояться 12 августа в Лондоне.

Боксеры уже встречались в декабре 2015 года — тогда Джошуа одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Бокс
Диллиан Уайт
Энтони Джошуа
2
0
Читайте также
Самсонова победила украинку Костюк и вышла в полуфинал в Вашингтоне
Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дрейк сделал ставку на бой Джейка Пола и Нейта Диаса — выигрыш принесет рэперу 1 миллион долларов

Кадыров прокомментировал победу Хатаева над аргентинцем Пучетой