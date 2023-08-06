Джейк Пол предложил Нейту Диасу 10 миллионов долларов за реванш по правилам ММА

Блогер Джейк Пол прокомментировал победу над экс-бойцом UFC Нейтом Диасом в поединке по правилам бокса.

Бой завершился победой Пола единогласным решением судей. В пятом раунде он отправил Диаса в нокдаун левым хуком.

«Он жесткий. Реально. Я его потряс, но он встал. Он боец. Но нельзя только лишь жесткостью выиграть бой.

Теперь я хочу повторить это по ММА. Предлагаю 10 миллионов долларов. PFL — это мое предложение. Давай вернемся в ММА, чтобы все было честно. Я выиграл один бой, теперь у тебя есть шанс на своей территории», — заявил Пол.

На счету 26-летнего американца теперь 7 побед при 1 поражении в карьере. Для Диаса этот бой был дебютным по правилам бокса.