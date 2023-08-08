Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 07:56

Джейк Пол: «Конор — обкуренный, обдолбанный, пьющий дешевый виски дурак»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Блогер и боксер Джейк Пол (7-1) вновь раскритиковал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), который высмеял боксерский поединок Пола с Нейтом Диасом (0-1).

«Я вижу, как люди злятся из-за того, что Макгрегор обозвал меня «жиртрестом». Это бойцовская тема. Мне плевать на то, что говорит и потом удаляет этот обкуренный, обдолбанный, пьющий дешевый виски дурак. Он эгоистичный, эгоцентричный, соленый наркоман, который ничего не сделал для других бойцов», — написал Пол в соцсети X.

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.

Джейк Пол
Конор Макгрегор
Нейт Диас
UFC
2
Обсудить
Читайте также
«Теперь мы точно никому и ничего не должны». Первое интервью Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ
Тело умершего режиссера Джимбиновой больше года пролежало в квартире в Москве
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Назван следующий соперник Дэвида Бенавидеса

Рой Джонс-младший: «Мейвезер не лучший боксер в истории»