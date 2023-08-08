Рой Джонс-младший: «Мейвезер не лучший боксер в истории»

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) уверен, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) дрался не с лучшей версией экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8).

«Я бы не смог приписать себе победу над Пакьяо после того, как его нокаутировал [Хуан Мануэль] Маркес, потому что это уже был не тот Пакьяо. Это не тот Пакьяо, который был на пике. Сегодня мы называем его [Мейвезера] лучшим бойцом в истории, хотя на самом деле все не так. Это не соответствует действительности. Но в мире бизнеса это так — посмотрите, сколько денег он заработал!» — сказал Джонс в подкасте Podghost.

Пакьяо проиграл Хуану Мануэлю Маркесу (56-7) в 2012 году нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся на MGM Grand в Лас-Вегасе, США