Джонсон рассказал о подготовке к бою с Петровским

Американский боксер Кевин Джонсон ответил на вопрос, как готовится к поединку с россиянином Марком Петровским.

«Домашняя работа и еще раз домашняя работа, — цитирует РЕН ТВ Джонсона. — И это не моя задача — много знать. Это работа моего тренера Серджио — знать все, подготовить меня. И он знает, как подготовить меня. Мне не нужно часто смотреть на него. Мой тренер смотрит на него. Он знает о нем все. И он готовит меня правильным образом. Мы готовы уже сейчас. Единственная проблема — у нас еще есть время. В этом и заключается проблема».

Бой состоится 18 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.