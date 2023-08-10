Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:00

Джошуа — Хелениус: время начала трансляции боя

Бой Джошуа — Хелениус пройдет 12 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Энтони Джошуа — Роберт Хелениус.
Фото Reuters
Telegram Дзен

В субботу, 12 августа, в Лондоне на «О2 Арене» состоится боксерский поединок в тяжелой весовой категории, в котором встретятся двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3) и Роберт Хелениус. Начало боя — 23:00 по московскому времени.

Изначально британец должен был провести матч-реванш с бывшим претендентом на титул Диллианом Уайтом (27-3). Однако его оппонент сдал положительный допинг-тест. Таким образом, бой был отменен.

Прямой эфир поединка Энтони Джошуа — Роберт Хелениус покажут на онлайн-платформе DAZN. Информации о легальной трансляции поединка на территории России нет. Следить за ходом поединка можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

39-летний Хелениус последний раз выходил на ринг 5 августа, победив Мика Миелонена техническим нокаутом в третьем раунде. Всего в его активе 32 победы (21 нокаутом) и 4 поражения.

33-летний Джошуа в своем последнем бою, состоявшемся в апреле, победил судейским решением Джермейна Франклина. На его счету 25 побед и 3 поражения.

Соперники накануне очного поединка провели битву взглядов.

Бокс
Роберт Хелениус
Энтони Джошуа
0
Читайте также
Биография Софьи Самоделкиной: юная фигуристка, которая может уйти из России в Казахстан
9 августа исполняется 59 лет олимпийскому чемпиону Юрию Хмылеву
Скончалась пострадавшая при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде
Президент провел рабочую встречу с губернатором Тверской области
Суд арестовал подозреваемую в убийстве сына жительницу Волгограда
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хрюнов о бое между Монсоном и Тактаровым: «Ожидания очень высокие»

Кроуфорд разочарован, что Чарло лишили титула WBO и отдали его Цзю