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Сегодня, 15:01

Эдди Хирн рассказал, когда может состояться бой между Биволом и Бетербиевым

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что объединительный поединок между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) состоится тогда, когда оба бойца проведут еще по одному бою.

«Бивол, как мне кажется, будет драться с Дэном Азизом. А затем мы проведем бой с победителем поединка между [Каллумом] Смитом и [Артуром] Бетербиевым», — сказал Хирн в интервью BoxingScene.

Бетербиев подерется с обязательным претендентом на титул WBC в полутяжелом весе Каллумом Смитом (29-1) 19 августа в Квебеке, Канада.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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