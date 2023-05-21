Шакур Стивенсон: «Ломаченко победил Хейни, он довел более чистые удары»

Экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон считает, что украинец Василий Ломаченко победил американца Девина Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Судьи отдали победу Хейни со счетом 116:112, 115:113, 115:113.

«Ломаченко должен быть победителем сегодня. Он диктовал темп, он довел более чистые удары. Девин не на моем уровне, и я покажу это. Он — жесткий боец, но по навыкам он — не мой уровень», — сказал Стивенсон.

35-летний Ломаченко потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.

24-летний Хейни провел вторую успешную защиту своих поясов. На его счету 30 побед в 30 поединках.