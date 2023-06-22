Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:01

Эдди Хирн: «Я слышал, что Нганну подерется с Чисорой в декабре»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что в дебютном поединке по боксу экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) может встретиться с 39-летним британским супертяжеловесом Дереком Чисорой (33-13).

«Я слышал, что Нганну подерется с Чисорой в декабре, — сказал Хирн в эфире The MMA Hour. — Саудовцы хотят устроить громкое мероприятие с участием тяжеловесов. На самом деле мне нравится этот бой, потому что я не считаю, что Франсис окажет конкуренцию Фьюри или Эй Джею [Энтони Джошуа].

Франсис хочет получить большой гонорар. Франсис действительно может бить. Если он попадет по Фьюри, попадет по Эй Джею или попадет по Чисоре, то сможет выиграть бой. Я не знаю, чего хочет Франсис, но речь идет о десятках миллионов долларов.

Когда я общался с Эй Джеем, он сказал, что хочет побить Уайлдера, хочет подраться с [Тайсоном] Фьюри за титул чемпиона мира. Когда я заговорил о поединке с Нганну, он нахмурился и сказал, что ему это просто неинтересно".

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Бокс
Дерек Чисора
Франсис Нганну
0
Читайте также
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рой Джонс заявил, что в рекомендации МОК по отношению к IBA отсутствуют демократические принципы