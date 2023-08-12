Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 21:00

Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: прямая трансляция боя

Энтони Джошуа проведет бой с Робертом Хелениусом вечером 12 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Энтони Джошуа — Роберт Хелениус.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен

В субботу, 12 августа, в Лондоне (Великобритания) на «O2 Arena» британец Энтони Джошуа проведет бой с финном Робертом Хелениусом.

Вечер бокса начнется — в 19:00 по московскому времени. Главный бой ожидается в районе 23.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Джошуа — Хелениус. Официальной трансляции поединка в России не будет. Прямой эфир поединка доступен только на стриминговом сервисе DAZN.

Полный кард:

Тяжелый вес: Энтони Джошуа (25-3) — Роберт Хелениус (32-4)

Тяжелый вес: Филип Хргович (15-0) — Демси МакКин (22-0)

Тяжелый вес: Дерек Чисора (33-13) — Джеральд Вашингтон (20-5-1)

Тяжелый вес: Джонни Фишер (9-0) — Гарри Армстронг (5-1-1)

Первый полусредний вес: Кэмпбелл Хаттон (12-0) — Том Анселл (10-4)

Женский второй наилегчайший вес: Мейсейроуз Кортни (3-0) — Джемма Рюгг (7-7)

Средний вес: Джордж Лиддард (3-0) — Бас Остервегель (5-1)

Полулегкий вес: Брэндон Скотт (5-0) — Луи Норман (14-13-1)

Бокс
Роберт Хелениус
Энтони Джошуа
1
0
Читайте также
Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кевин Джонсон: «Все рестораны России подтверждают, каким мусором питаются в США»