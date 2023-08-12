В субботу, 12 августа, в Лондоне (Великобритания) на «O2 Arena» британец Энтони Джошуа проведет бой с финном Робертом Хелениусом.

Вечер бокса начнется — в 19:00 по московскому времени. Главный бой ожидается в районе 23.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Джошуа — Хелениус. Официальной трансляции поединка в России не будет. Прямой эфир поединка доступен только на стриминговом сервисе DAZN.

Полный кард:

Тяжелый вес: Энтони Джошуа (25-3) — Роберт Хелениус (32-4)

Тяжелый вес: Филип Хргович (15-0) — Демси МакКин (22-0)

Тяжелый вес: Дерек Чисора (33-13) — Джеральд Вашингтон (20-5-1)

Тяжелый вес: Джонни Фишер (9-0) — Гарри Армстронг (5-1-1)

Первый полусредний вес: Кэмпбелл Хаттон (12-0) — Том Анселл (10-4)

Женский второй наилегчайший вес: Мейсейроуз Кортни (3-0) — Джемма Рюгг (7-7)

Средний вес: Джордж Лиддард (3-0) — Бас Остервегель (5-1)

Полулегкий вес: Брэндон Скотт (5-0) — Луи Норман (14-13-1)