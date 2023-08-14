Энтони Джошуа: «Я уничтожу Уайлдера. Это будет очень сложный бой для него»

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) рассказал, каким он видит бой против экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2).

«Это будет шахматная партия, я собираюсь лишить Уайлдера его лучших качеств. Я не собираюсь стоять с поднятым вверх подбородком и говорить: «Ударь меня». Я собираюсь уничтожить его. Это будет очень сложный бой для него», — сказал Джошуа в интервью Fight Hub TV

Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса (32-5) в седьмом раунде. Бой состоялся 12 августа на арене «The O2» в Лондоне, Англия.

Поединок Джошуа и Уайлдера может состояться в начале 2024 года в Саудовской Аравии.?