Александр Емельяненко дал прогноз на бой Федора с Тайсоном

42-летний российский боец Александр Емельяненко (28-9) дал прогноз на потенциальный поединок по боксу между его братом Федором Емельяненко (40-7) и Майком Тайсоном (50-6).

«Все хотят, чтобы я высказал свое мнение: кто выиграет, а кто проиграет. В этом бою я предпочтение отдаю и ставлю на победу своего брата Федора. Не потому, что он мой брат, а потому что он непредсказуем в боксе. У Майка Тайсона есть боксерская техника, боксерские навыки, боксерские азы. Он знает, что делать, когда человек идет влево, вправо, наносит левый удар, прямой.

А Федор непредсказуемый, он неожиданный. Именно на этом он и может победить. Тайсон очень хорошо держит удар, он вынослив. Но Федор подготовлен и будет еще лучше. Смотрите, я за своего брата, за Федора", — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в соцсетях.

Ранее Емельяненко в интервью The MMA Hour заявил, что он хотел бы подраться по боксу с Майком Тайсоном.