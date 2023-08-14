RCC проведет турнир по боксу в Челябинске с главным боем Минасов — Альварадо

8 сентября в Челябинске пройдет международный Вечер бокса от RCC Boxing Promotions. На турнире состоится десять поединков с участием боксеров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго.

Главным событием вечера станет поединок Вильдана Минасова (11-1) против экс-чемпиона мира WBA Рене Альварадо (33-13).

Со-главное событие вечера — встреча экс-претендента на титул чемпиона мира Заура Абдуллаева (17-1) с непобежденным Романом Андреевым (25-0).

Главный кард шоу отроет поединок непобежденного челябинца Ивана Чиркова (10-0) Венесуэлы Эдиксон Перес (27-8-1).