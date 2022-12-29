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Сегодня, 13:20

Тайсон Фьюри: «Мне жаль, что я так и не подрался с Хэем и Прайсом»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) разочарован из-за того, что ему не удалось подраться в профессионалах с Дэвидом Хэем (28-4) и Дэвидом Прайсом (25-6).

«У меня было несколько серьезных конфликтов с бойцами, которые длились на протяжении многих лет, но так и не вылились в бой на ринге, — сказал Фьюри в интервью IFL TV. — Джошуа — не моя первая любовь. У нас с Дэвидом Хэем было сильное соперничество, мы ненавидели друг друга.
Второй — это Дэвид Прайс. Эти двое сбежали от меня. У нас с Прайсом было хорошее противостояние, он победил меня в любителях. Он был чемпионом Великобритании, я был чемпионом Великобритании. Мы должны были встретиться в профессионалах».

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

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