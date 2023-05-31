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Сегодня, 17:50

Гаджимагомедов рассказал, как справлялся с травмой ноги на ЧМ по боксу в Ташкенте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер Муслим Гаджимагомедов рассказал, как выступал с травмой на чемпионате мира в Ташкенте.

«Папа всегда старается разбирать мои бои. Обычно находит, за что поругать. Результатом доволен, но все равно звонит и объясняет, где я недоработал. Обращает внимание на эпизоды, где я мог пробить посильнее, или указывает, в чем еще можно прибавить. Но в этот раз такого не было, поскольку все понимали: бился с травмой ноги и не мог полноценно боксировать. Поэтому близкие просто рады моему золоту. Оценка за свое выступление? Девять из десяти, потому что травма очень серьезная. Даже сейчас нахожусь у друзей с костылем, без него передвигаться не могу. А в Ташкенте кололи обезболивающие, замораживали ногу. Пробовали все разрешенные средства, чтобы я вышел на ринг и был в состоянии вытерпеть девять минут. Сделали все возможное и невозможное для победы. Потом в Москве сделали снимки. Перелома нет, сильное растяжение связок. Врач расписал лечение, курс физиотерапии и сказал обеспечить ноге полный покой в ближайшие три недели», — приводит слова Гаджимагомедова RT.

На ЧМ-2023 в Ташкенте Гаджимагомедов завоевал золотую медаль и стал двукратным чемпионом мира. Также 26-летний боксер является серебряным призером Олимпиады в Токио.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1155942-gadzhimagomedov-travma-chm
Бокс
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