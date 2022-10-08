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Сегодня, 10:40

Дрозд — о победе Исмаилова: «Это не подставной бой, был настоящий поединок»

Дрозд отреагировал на победу Исмаилова над Иличем

Российский боксер и комментатор Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Магомеда Исмаилова над сербом Александром Иличем на турнире PRAVDA.

«Исмаилов был фаворитом для многих. Он и победил. Односторонний бой получился. Магомед до конца его довел спокойно. Можно ли считать бой подставным? Нет. Это не подставной бой, был настоящий поединок. Не надо путать бокс с ММА. Исмаилов быстро адаптировался к новому виду боя, поставили базу ему хорошую. А Илич умеет лучше ногами драться и бороться. Выглядел он затянутым. Выходил он, чтобы победить, но не получилось», — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

На счету Исмаилова в боксе — два боя и две победы.

Магомед Исмаилов. Хищник против травоядного. Исмаилов легко разобрался с Иличем
Бокс
Григорий Дрозд
Магомед Исмаилов
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