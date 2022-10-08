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Сегодня, 11:13

Вячеслав Дацик вызвал на бой Магомеда Исмаилова

Иван Торопцев
Корреспондент
Вячеслав Дацик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Вячеслав Дацик вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

Дацик хочет, чтобы поединок прошел по правилам бокса в лиге Hardcore.

«Мага, поздравляю тебя с победой! Ты был настолько круче своего соперника, что он весь бой бегал от тебя и боялся ударить. Во время нашего противостояния я не буду от тебя бегать, и надеюсь, что смогу хотя бы пару раз ударить. Жду нашего боя», — сказал Дацик в видео, которое опубликовал у себя в соцсетях.

В пятницу, 7 октября Исмаилов победил серба Александра Илича единогласным решением судей в боксерском поединке на турнире PRAVDA.

Дацик провел последний бой 24 сентября, тогда он нокаутировал Александра Емельяненко на 13-й секунде первого раунда.

Вячеслав Дацик
Магомед Исмаилов
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Дрозд — о победе Исмаилова: «Это не подставной бой, был настоящий поединок»