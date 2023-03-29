Хейни и Ломаченко подерутся 20 мая в Лас-Вегасе

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) проведет защиту титулов в бою против экс-чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (17-2). На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе. Поединок состоится 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США, сообщает Sky Sports.

Ломаченко в прошлом бою победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112 и 117 — 111). Бой состоялся 29 октября 2022-го на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Хейни защитил титулы в бою с Джорджем Камбососом-младшим (20-2) 16 октября 2022-го в Мельбурне, Австралия.