Команда Бетербиева подтвердила о начале переговоров с Биволом о бое в июне

Член команды чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) Энтони Рудман сообщил, что Бетербиев настаивает на объединительном поединке с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0).

«Хирн прав, ведутся переговоры, — сказал Рудман Boxing Scene. — Артур хочет провести следующий бой против Бивола, и мне кажется, что он ясно дал понять, что после своего [последнего] боя против Энтони Ярда он будет готов драться с Биволом в июне, несмотря на Рамадан.

Я видел некоторые статьи, в которых говорилось, что в июне бой не может состояться, потому что это слишком скоро после Рамадана. Я заявляю, что Артур хочет и может драться в июне. На самом деле он дрался в середине или конце июня против [Джо] Смита. Июнь — это не проблема. Переговоры на данном этапе ведутся между промоутерами, между Top Rank и Matchroom, и они продолжаются.

Я думаю, что это [Абу-Даби] хорошее место для проведения боя. Артур — мусульманин, и там будут много его фанатов. Артур хочет, чтобы этот бой состоялся. Целью Артура всегда было объединить все титулы. Он завоевал титул IBF, затем провел объединительный бой с [Александром] Гвоздиком, а потом снова провел объединительный бой против Джо Смита. Со Смитом он дрался при условии, что он будет защищать пояс против обязательного претендента Ярда. Артур с ним подрался. Теперь он хочет объединить все титулы. Следующий бой он хочет провести против Бивола".

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).