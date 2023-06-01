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Сегодня, 13:16

Команда Бенавидеса сделала официальное предложение Саулю Альваресу

Давид Хачатрян
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Промоутер обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (27-0) Сэмпсон Левкович ответил тренеру абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2) Эдди Рейносо, который ранее заявил, что Левкович только «фантазирует» о бое с Альваресом.

«Уважаемый Эдди Рейносо, — начал Левкович в своих соцсетях. — Поскольку вы решили публично вести наши переговоры о том, чтобы Дэвид Бенавидес встретился с Саулем «Канело» Альваресом, я вынужден исправить несколько ошибок, которые вы допустили, утверждая, что не получали никаких предложений.

В понедельник, 29 мая в 16:45, я отправил вам электронное письмо, в котором выразил уверенность в том, что провести бой с Бенавидесом — это одно из самых выгодных предложений в карьере Канело Альвареса.

Так что знайте, что у вас действительно есть предложение встретиться с Бенавидесом, причем весьма солидное, и я должен сказать вам, что я оскорблен вашим утверждением, что я «фантазирую» о том, чтобы этот бой состоялся».

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Альварес победил Джона Райдера (32-6) единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109?). Поединок состоялся 6 мая в родном городе мексиканца в Гвадалахаре, Мексика.

Бокс
Сауль Альварес
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