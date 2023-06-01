Кроуфорд подтвердил бой со Спенсом: «Контракты подписаны»

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) рассказал о своем звонке чемпиону WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролу Спенсу (28-0).

«Да, насколько мне известно, все подписано. Я подписал свою часть, и я полагаю, что он подписал свою часть, — сказал Кроуфорд на The MMA Hour. — В этот раз все было совершенно по-другому. Мы с Эрролом поговорили по телефону и договорились, что приложим все усилия, чтобы этот бой состоялся. И мы сделали это. Сейчас мы готовы устроить один из лучших боев в полусреднем весе за долгое время. Я позвонил ему и сказал: «Слушай, чувак, давай сделаем это», и он был только «за», так что у нас обоих одна и та же цель — стать неоспоримым чемпионом мира в полусреднем весе и войти в историю».

Кроуфорд и Спенс должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Оба бойца на протяжении нескольких лет не могли договориться об объединительном поединке. Их бой остается одним из самых ожидаемых в мире бокса на сегодняшний день.