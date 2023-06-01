Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 13:25

Кроуфорд подтвердил бой со Спенсом: «Контракты подписаны»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) рассказал о своем звонке чемпиону WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролу Спенсу (28-0).

«Да, насколько мне известно, все подписано. Я подписал свою часть, и я полагаю, что он подписал свою часть, — сказал Кроуфорд на The MMA Hour. — В этот раз все было совершенно по-другому. Мы с Эрролом поговорили по телефону и договорились, что приложим все усилия, чтобы этот бой состоялся. И мы сделали это. Сейчас мы готовы устроить один из лучших боев в полусреднем весе за долгое время. Я позвонил ему и сказал: «Слушай, чувак, давай сделаем это», и он был только «за», так что у нас обоих одна и та же цель — стать неоспоримым чемпионом мира в полусреднем весе и войти в историю».

Кроуфорд и Спенс должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Оба бойца на протяжении нескольких лет не могли договориться об объединительном поединке. Их бой остается одним из самых ожидаемых в мире бокса на сегодняшний день.

Бокс
Теренс Кроуфорд
Эррол Спенс
0
Читайте также
«Наша автономия находится под угрозой». Бах ответил на обвинения в пророссийской позиции
Соблазнения, прелюдии и обмен позами: в Швеции запретили чемпионат Европы по сексу
Эксперт оценил шанс налаживания диалога Москвы и Риги после смены президента Латвии
Пушилин назвал освобождение Марьинки стратегически важным «в обозримой перспективе»
Много бывает: льготники получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда Бенавидеса сделала официальное предложение Саулю Альваресу

Кроуфорд оценил перспективы Нганну в боксе