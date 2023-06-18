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Сегодня, 11:09

Костя Цзю объяснил, почему Никита не дрался в одном карде с Тимом

Мария Гусева
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, почему его сын Никита Цзю не дрался в одном карде со своим старшим братом Тимофеем.

«Он боксировал пару недель назад, — цитирует «Чемпионат» Цзю. — После каждого боя нужно время на восстановление, чтобы найти соперника достойного. У него уже есть в планах следующий бой. У Никиты есть свой пошаговый путь, все нормально».

Тим Цзю нокаутировал Карлоса Окампо (34-2) в первом раунде и защитил временный титул WBO. Поединок состоялся 18 июня в Австралии.

Никита Цзю победил Бенджамина Боммбера техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 24 мая в Австралии.

Источник: Чемпионат
Бокс
Костя Цзю
Никита Цзю
Тим Цзю
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