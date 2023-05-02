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Сегодня, 12:45

Майк Тайсон назвал новое лицо бокса

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) считает, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) является новым лицом бокса.

«Он [Дэвис] абсолютно прав, он — лицо бокса, — сказал Тайсон в интервью Forbes. — Но это потому, что Райан Гарсия — звезда бокса. Гарсия — лицо бокса из-за огромного количества людей, которые приходят на его бои. После этого боя фанаты Райана Гарсии превратятся в фанатов «Танка», и у [Дэвиса] будет огромная зрительская аудитория. Райан продает арены, и обычно, когда такого типа бойца побеждают, фанаты поддерживают того, кто его победил.

Сможет ли Дэвис закончить карьеру непобежденным? Вполне вероятно, но не стоит забывать, что в его дивизионе есть Девин Хейни и Шакур Стивенсон. Эти ребята очень сильны. Только эти два парня могут представлять для него угрозу. Я знаю, что они спарринговали, и кто-то выглядел в спарринге лучше, но спарринг — это не бой. В спарринге бойцы не выкладываются на все 100 процентов».

Дэвис победил Райана Гарсию (23-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Майк Тайсон
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