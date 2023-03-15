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Сегодня, 09:44

Менеджер Тима Цзю: «Бой с Чарло может состояться в июле»

Давид Хачатрян
Тим Цзю.
Фото AFP
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Гленн Дженнингс, менеджер временного чемпиона WBO в первом среднем весе Тима Цзю (22-0), считает, что поединок австралийца российского происхождения с абсолютным чемпионом мира Джермеллом Чарло (35-1) может состояться в июле.

«В идеале мы хотим организовать бой с Чарло в июле. Мы знаем, что у Тима нет повреждений после победы над Харрисоном, и это замечательно. Мы проведем оценку перед тем, как он уедет в отпуск, но я думаю, что начало-середина июля — это идеальное время для боя с Джермеллом», — приводит слова Дженнингса Boxing Scene.

Цзю нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Бокс
Тим Цзю
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