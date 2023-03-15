Фьюри высмеял промоутера Усика: «Ты заставил своего бойца согласиться на 30 процентов, придурок»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) записал видеообращение к промоутеру чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) Александру Красюку, назвав его придурком и болваном.

«Менеджер Усика, ты тряпка. Ты, ***** [блин], бомжара, — сказал Фьюри в социальных сетях. — Ты получишь то, что хочешь, не волнуйся. Ты худший менеджер в истории. Ты заставил своего бойца согласиться на 30 процентов, придурок. Ха-ха-ха-ха, ты ведь тупица, верно? Ты недоумок! Тебя перехитрил человек, который никогда в жизни не ходил в школу. Болван, продолжай говорить; твой мальчик будет уничтожен. Он останется без пояса, как и твой другой мальчик Эй Джей».

Фьюри и Усик должны подраться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.