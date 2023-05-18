Муздиман рассказала, за счет чего она победила Лукас

Боксер Балауса Муздиман рассказала, за счет чего ей удалось одержать победу над Ангелиной Лукас.

«Я была уверенна в своей победе и ни капли в ней не сомневалась. Я выше классом и не собираюсь опускаться до ее уровня. Вижу, что она выкладывает, только не понимаю: зачем? Все видели этот бой, хотя это в ее стиле. Мне нечего комментировать, после Спартакиады я дам расширенное интервью. Мне нужно готовиться к следующему бою», — приводит слова Муздиман Meta-ratings.kz.

Бой между Лукас и Муздиман в рамках весовой категории до 54 кг продлился всю дистанцию. По итогам трех раундов раздельным решением судей победу одержала Муздиман (4-1).