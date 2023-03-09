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Сегодня, 06:14

Никулин хотел бы подраться со Шлеменко

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион промоушена Hardcore Boxing Тимур Никулин высказлся по поводу своих возможных соперников.

«Я бы подрался с Александром Шлеменко. Это было бы грандиозным событием на RCC. Выиграв Шлеменко, братья Исмаиловы поняли бы, что я на другом уровне. Они видят, что я хочу отправить Магомеда Исмаилова на пенсию. Просто хотят сделать эту пенсию денежной.

Кому будет интересно, если я выиграю Магомеда, а он получит 3-4 миллиона рублей? Считаю, что они злятся, когда упоминается поединок между мной и Исмаиловым. Чувствуют опасность, знают, что я не так прост. Говорят, что я не могу выкинуть джеб, а сами не выходят драться. Перееду Магомеда в боксе так же, как его переехал Владимир Минеев в ММА», — цитирует Metaratings.ru Никулина.

1 февраля 2023 года Никулин реешением судей победил по правилам бокса Владимира Ковалева.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nikulin-moi-boi-protiv-shlemenko-byl-by-grandioznym-233874/
Бокс
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