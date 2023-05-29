Тренер Исмаилов: «Поражение Ломаченко от Хейни нельзя назвать ограблением»

Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал поражение украинца Василия Ломаченко от американца Девина Хейни.

«Изначально думал, что Хейни будет чуть лучше Ломаченко. Василий был лучше в тех моментах, когда он начинал действовать. Когда он инициировал атаки, его действия были результативными, он был великолепен. Он точно работал по этажам, было много обманных и подготовительных комбинаций. Хейни хорошо пробивал корпус. Было видно, что это доставляет проблемы Ломаченко. Близкий бой. Любому можно отдать победу. Ограблением это назвать нельзя. Когда Ломаченко действовал, он был очень неудобен и опасен, но он мало действовал. Больше было раздергиваний и подготовительных действий», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

Бой между Ломаченко и Хейни прошел 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. Американец победил украинца единогласным решением судей

На счету Ломаченко 17 побед и 3 поражения в профессиональной карьере. В активе Хейни 30 поединков, во всех из которых он одержал победы.