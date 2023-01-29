Рамзан Кадыров поздравил Бетербиева с победой над британцем Ярдом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российского боксера Артура Бетербиева с победой над британцем Энтони Ярдом.

Поединок состоялся в ночь с 28 на 29 января в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Россиянин выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде и защитил чемпионские пояса по версии WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе.

«Дорогой брат, Артур Бетербиев, в очередной раз закрепил за собой звание непревзойденного бойца, лучшего в своем деле! Сказать, что это был потрясающий и зрелищный бой — ничего не сказать. С первых секунд чувствовалось напряжение между соперниками, однако, как и ожидалось, наш спортсмен был на голову выше своего оппонента. Спорт непредсказуем, но в случае с Бетербиевым исход легко предсказать. Все свои бои наш спортсмен заканчивал досрочно, и этот поединок не стал исключением.

Я от всей души поздравляю дорогого брата с уверенной победой! Годы упорных тренировок, преданность своему делу и неукротимое желание быть впереди всех своих оппонентов сделали из него настоящего боксера, кумира миллионов начинающих спортсменов. Искренне желаю ему покорения еще больших высот и достижения всех поставленных целей! Уверен, у него их немало», — написал у себя в Telegram-канале Кадыров.

У 38-летнего Бетербиева 19 побед в 19 поединках в профессиональной боксерской карьере, россиянин выиграл нокаутом все свои бои.